Il Racconto nel Cassetto al Maschio Angioino l’evento di premiazione del concorso letterario

2anews.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà al Maschio Angioino l’evento di premiazione della XXII edizione del concorso letterario “Il Racconto nel Cassetto”.  Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 16.00, al Castel NuovoMaschio Angioino (Via Vittorio Emanuele III – Napoli) avrà luogo l’evento di premiazione del concorso letterario “Il Racconto nel Cassetto“, giunto alla XXII edizione e organizzato dall’Associazione Ali . 🔗 Leggi su 2anews.it

il racconto nel cassetto al maschio angioino l8217evento di premiazione del concorso letterario

© 2anews.it - Il Racconto nel Cassetto, al Maschio Angioino l’evento di premiazione del concorso letterario

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Racconto Cassetto Maschio Angioino