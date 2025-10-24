Il Racconto nel Cassetto al Maschio Angioino l’evento di premiazione del concorso letterario
Si terrà al Maschio Angioino l’evento di premiazione della XXII edizione del concorso letterario “Il Racconto nel Cassetto”. Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 16.00, al Castel NuovoMaschio Angioino (Via Vittorio Emanuele III – Napoli) avrà luogo l’evento di premiazione del concorso letterario “Il Racconto nel Cassetto“, giunto alla XXII edizione e organizzato dall’Associazione Ali . 🔗 Leggi su 2anews.it
Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 16.00, al Castel Nuovo/Maschio Angioino (Via Vittorio Emanuele III– Napoli) avrà luogo l'evento di premiazione del concorso letterario "Il Racconto nel Cassetto"
EVENTO - "Il racconto nel cassetto", la premiazione del concorso letterario al Maschio Angioino