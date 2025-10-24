Il racconto delle alluvioni Dai giorni del dolore e dei danni a quell’incontro di speranza
Baroncini L’alluvione. Anzi, le alluvioni: 2-3 maggio 2023 Faenza, 15-17 maggio 2023 dall’Emilia al mare, 18-19 settembre 2024 ancora a Traversara in Romagna, 19-20 ottobre 2024 con epicentro a Bologna. E’ un racconto sincopato, di tragedie e devastazioni – 18 morti in due anni, 40mila sfollati, 10 miliardi di danni – che pare quasi stendersi all’infinito. Le abbiamo raccontate in questi anni nelle pagine, con podcast e anche un documentario, ‘Ho visto il finimondo’. Anticipate, come un presagio nero, da quanto accadde nelle Marche (13 vittime, 50 feriti, 150 persone sfollate e danni per 2 miliardi di euro) l’anno prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
