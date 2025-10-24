Il pusher torna sempre nel luogo dello spaccio | arrestato di nuovo

Non aveva fatto in tempo a lasciare la città che ci è ricascato. Il trentenne senegalese arrestato dai carabinieri meno di una settimana fa nei pressi della stazione, sorpreso con dosi di hashish e contanti, è stato di nuovo fermato dai militari al Parco della Resistenza. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti e diversi alias usati negli anni, è stato sorpreso con una ventina di dosi di hashish pronte per la vendita. La scena si è ripetuta quasi identica a quella di pochi giorni fa: atteggiamento sospetto, controllo dei militari, e il ritrovamento dello stupefacente. Durante l’udienza di convalida del primo arresto, il giudice aveva disposto per lui il divieto di dimora nelle province di Pesaro e Ancona, accogliendo la richiesta della difesa di consentirgli il rientro in una comunità terapeutica a Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

