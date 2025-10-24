Il progetto di comunicazione grafica Rimini in guerra 1943-1945 in corsa per il premio Compasso d’Oro
È stato pubblicato nell'edizione 2025 dell'Adi Design Index, la selezione annuale dei migliori progetti di design italiano contemporaneo ed esposto all'Adi Design Museum di Milano, il progetto di comunicazione grafica per le celebrazioni dell'80° della Seconda guerra mondiale a Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
