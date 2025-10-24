il progetto dello youtuber antonio pellegrino fc zeta milano il sogno continua jeda illumina la seconda categoria

"Dove gli altri vedono una partita io vedo un sogno.". Pillole di saggezza dispensate da Jeda Capucho Neves, che alla non più verdissima età di 46 anni, dopo una vita passata sui campi di serie A e B (oltre 100 presenze tra Cagliari, Vicenza, Novara e Lecce) oggi è comunque il leader orgoglioso della squadra Fc Zeta Milano, che nella passata stagione ha stravinto il torneo di Terza Categoria e che ora guida a punteggio pieno (18 punti in sei giornate, l’ultimo successo 6-1 contro la Baggese) il campionato di Seconda Categoria. L’età davvero non conta per il talento brasiliano naturalizzato italiano, che ogni weekend incanta sul campo: "Non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di giocare", è il suo slogan “social“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

