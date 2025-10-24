Il procuratore Musolino | Avviso di perquisizione? Garantismo a tutela dei colletti bianchi

“Avviso di perquisizione? C’è un’enfatizzazione delle esigenza di garanzia nel processo penale che solo in parte risponde a problemi reali. C’è un garantismo che non è quello immaginato dal nostro Legislatore costituente, è un garantismo che tutela i colletti bianchi “. A dirlo è il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Stefano Musolino, ospite di Millennium Live con Lucio Musolino ( il Fatto Quotidiano ) e Mario Portanova ( Millennium ). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il procuratore Musolino: “Avviso di perquisizione? Garantismo a tutela dei colletti bianchi”

