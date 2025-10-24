Il procuratore capo di Rieti | L’assalto al bus non è legato alla politica Ma ai futili motivi

Ai tre fermati che hanno preso a sassate il pullman dei tifosi Pistoia Basket del viene contestato il concorso in omicidio. L’autopsia conferma che la morte dell’autista è stata causata dalle “ferite provocate dalla pietra che l’ha raggiunto in zona alto toracica” facendogli. 🔗 Leggi su Repubblica.it

