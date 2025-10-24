Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa denuncia un tentativo di avvelenamento

Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha affermato di essere stato vittima di un tentativo di avvelenamento con dei cioccolatini e un barattolo di marmellata contenenti “tre sostanze chimiche”, ricevuti durante un evento pubblico. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa denuncia un tentativo di avvelenamento

