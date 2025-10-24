Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Ancona per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

ANCONA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ad Ancona il 4 novembre per presiedere la cerimonia di commemorazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si terrà al Porto Antico.Il ministro della difesa Guido CrosettoLa ricorrenza rappresenta un momento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Tg2. . Di #dazi ha parlato, al #Quirinale, il presidente della Repubblica #Mattarella nella cerimonia per le insegne ai nuovi #cavalieri e #alfieri del lavoro - facebook.com Vai su Facebook

Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella oggi all'inaugurazione a #PalazzoMadama degli Stati Generali della Ricerca medico-scientifica con il Presidente del Senato @Ignazio_LaRussa. Immagini #SenatoTV - X Vai su X

Chi era Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica: l'omicidio e la possibile svolta - Piersanti Mattarella, fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, era presidente della Regione Sicilia quando fu assassinato nel giorno dell'Epifania del 1980, a Palermo, da ... Si legge su ilmessaggero.it

I 25 Alfieri del Lavoro, l’elenco dei migliori studenti premiati oggi al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella - Oggi al Quirinale sono stati premiati i 25 Alfieri del Lavoro, gli studenti più bravi d'Italia. Lo riporta startupitalia.eu

Mattarella: "Impegno dell'Italia all'Onu è asse politica estera" - In occasione dell’ottantesima Giornata delle Nazioni Unite, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’impegno ... Scrive msn.com