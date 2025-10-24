il presidente americano non capisce la domanda di una reporter transalpina sulla cisgiordania e si rivolge alla procuratrice bondi per farsi aiutare

«H ai un bell’accento, ma non si capisce nulla di quel che dici». Così Donald Trump ha replicato a una giornalista francese durante una conferenza stampa. La reporter gli aveva rivolto una domanda sul futuro della Cisgiordania, che Israele starebbe pianificando di annettere al suo territorio con l’aiuto dei coloni. Donald Trump padre e nonno. guarda le foto Leggi anche › Richard Gere a “Che Tempo che Fa”: «Trump? Un furbo manipolatore delle paure della gente» Il presidente americano, non avendo compreso le parole, si è girato verso la procuratrice generale Pam Bondi chiedendole che cosa avesse detto la giornalista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

