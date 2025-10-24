Il prefetto visita il comando Aves | Un' eccellenza a servizio del paese e della Tuscia
Sergio Pomponio, prefetto di Viterbo, in visita al comando aviazione dell’esercito, presso la caserma “Bazzichelli”, comando operativo della componente aerea dell’esercito italiano. Accolto con gli onori cerimoniali riservati alla massima autorità civile del territorio, Pomponio è stato ricevuto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Visita ufficiale del prefetto Valerio Massimo Romeo alla sede della questura di Siena, stamani, accolto dal questore Ugo Angeloni. Alla presenza dei dirigenti degli uffici, dei responsabili dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Chiusi-Chianciano Terme e P - facebook.com Vai su Facebook
Il prefetto di Genova in visita a Zoagli, si è parlato anche del velluto in seta patrimonio Unesco https://buff.ly/R3qyeD4 - X Vai su X
Il prefetto visita il comando provinciale della Guardia di finanza di Rieti - Il prefetto di Rieti, Pinuccia Niglio, si è recato oggi in visita al locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza, accolto con gli onori di rito dal Colonnello Andrea Alba, il quale ha ... Segnala ilmessaggero.it
Prefetto Genova in visita a Comando regionale Guardia di Finanza - La prefetto di Genova Cinzia Teresa Torraco si è recata in visita presso la storica Caserma "San Giorgio" di Genova, sede del Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza dove ha incontrato il ... ansa.it scrive
Il prefetto Dessì in visita al comando della Finanza: «Ottimi risultati» - In mattinata il Prefetto della Provincia di Taranto, Paola Dessì, ha visitato il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con sede nel complesso intitolato alla “Medaglia d’Argento al Valor ... Scrive quotidianodipuglia.it