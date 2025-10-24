Il ponte sul canale delle Acque Alte riapre a Latina; c’è la data definitiva

ABBONATI A DAYITALIANEWS Entro la fine del mese il ponte sul canale delle Acque Alte tornerà transitabile, dopo la chiusura del 13 agosto causata da un incendio. Astral renderà operativa la riapertura con una specifica ordinanza, attesa nei prossimi giorni. Regole di circolazione e sicurezza. Il transito avverrà a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Potranno passare automobili, mezzi di soccorso e scuolabus. Sul ponte è stata realizzata una corsia pedonale dedicata, per consentire spostamenti a piedi in sicurezza tra le due sponde. La comunicazione istituzionale. La decisione è stata comunicata dall’amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone, alla sindaca di Latina, Matilde Celentano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

