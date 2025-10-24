Il ponte sul canale delle Acque Alte a Latina riapre; c’è la data definitiva
ABBONATI A DAYITALIANEWS Entro la fine del mese il ponte sul canale delle Acque Alte tornerà transitabile, dopo la chiusura del 13 agosto causata da un incendio. Astral renderà operativa la riapertura con una specifica ordinanza, attesa nei prossimi giorni. Regole di circolazione e sicurezza. Il transito avverrà a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Potranno passare automobili, mezzi di soccorso e scuolabus. Sul ponte è stata realizzata una corsia pedonale dedicata, per consentire spostamenti a piedi in sicurezza tra le due sponde. La comunicazione istituzionale. La decisione è stata comunicata dall’amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone, alla sindaca di Latina, Matilde Celentano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche questi approfondimenti
? Un salto indietro nel tempo, tra le rocce e la storia: negli anni 50-60, tra le province di Foggia e Benevento, nasceva il TUNNEL DI FORTORE. Circa 6.600 metri di galleria, oltre 250 metri di finestra e un ponte canale della lunghezza di 235 metri: un'opera i - facebook.com Vai su Facebook
Ponte di B.go Santa Maria: via libera alla riapertura - Arriva la notizia attesa per i residenti di Borgo Santa Maria: il ponte sul canale delle Acque Alte, chiuso dal 13 agosto scorso a seguito di un incendio, è ormai prossimo alla riapertura. Segnala latinaoggi.eu
Ponte di Santa Maria verso la riapertura a senso unico alternato: prevista anche una corsia pedonale - L’Astral riaprirà a fine mese, con propria ordinanza, il ponte sul canale delle Acque Alte in località Borgo Santa Maria. Secondo latinaquotidiano.it
Strade e argini più sicuri. Quasi ultimati i lavori al canale Acque Alte Bagni - Sono in fase di conclusione i lavori da circa 500mila euro sul Canale Acque Alte Bagno in via Arginvecchio a Capezzano Pianore, eseguiti dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord con finanziamento della ... Lo riporta lanazione.it