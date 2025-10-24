Il Pisa sfiora il colpaccio a San Siro contro il Milan di Allegri

Corrieretoscano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO – A San Siro finisce 2-2 tra Milan e Pisa, al termine di una gara che ha avuto tutto: ritmo, ribaltoni e un finale da brividi. Il Milan, avanti con Leao, si fa sorprendere nella ripresa ma trova il pari in extremis grazie ad Athekame, protagonista inatteso al 93’. L’avvio è tutto rossonero. Bastano sette minuti a Rafael Leao per accendere San Siro: parte da sinistra, si accentra e lascia partire un destro perfetto sul secondo palo. È l’1-0 e il Milan sembra in pieno controllo. Il Pisa prova a reagire con generosità, ma senza impensierire Maignan. Nel secondo tempo cambia tutto. Gilardino toglie Albiol e Bonfanti, inserendo Cuadrado e Calabresi, e la partita si riaccende. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

