Il piccolo grande sfogo di Fabio Fazio | In Rai siamo stati puniti Sul Nove un successo impensabile

« Dopo Rai1 siamo stati puniti e messi su Rai 2, poi puniti e messi ancora su Rai 3 e poi per fortuna accolti sul Nove ». Fabio Fazio, sul palco del Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e canzoni a Milano, si toglie qualche sassolino dalla scarpa e ricorda, con la sua storica spalla, Luciana Littizzetto, il percorso della sua trasmissione Che tempo che fa, che dopo 20 anni trascorsi nelle reti di viale Mazzini è passata dal 2023 sul Nove. Il conduttore non si aspettava un successo simile anche su Discovery. «Abituarsi ad andare da un canale all’altro – racconta – ce ne vuole ogni anno poi le cose cambiano e la domenica c’è una quantità di programmi incredibile e la variabile delle prime serate che partono alle 22 ha sconvolto tutti gli ascolti. 🔗 Leggi su Open.online