Il pianeta azzurro piccole parti di un tutto
«Il nascere si ripete di cosa in cosa e la vita a nessuno è data in proprietà ma a tutti in uso». Con questa frase tratta dal De rerum natura . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altre letture consigliate
Alice nella Città vi offre la possibilità di riscoprire Pianeta azzurro (1982) di Franco Piavoli, in una splendida versione restaurata in 4K a cura della Cineteca Milano L’appuntamento è mercoledì 22 ottobre alle ore 18 all’Auditorium Conciliazione, alla presenz - facebook.com Vai su Facebook
Accordi flessibili e prezzi fissi: la transizione inclusiva per piccole e medie imprese - La transizione energetica deve essere inclusiva per garantire che anche le piccole e medie imprese possano essere parti attive del cambiamento. Segnala corriere.it