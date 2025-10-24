Il peso delle parole | la rivoluzione culturale contro l’obesità passa anche dal lessico
“Say what you mean, mean what you say”: dì ciò che intendi e intendi ciò che dici. Questa frase, che suona come un richiamo alla sincerità in molti ambiti della vita, nel campo della salute è diventata il simbolo di qualcosa di molto preciso. A proporla è stato nel 2022 un gruppo di ricercatori composto da Naomi Fearon, Andrew Sudlow, Carel W. Le Roux, Dimitrj J. Pournas e Richard Welbourn, in uno studio pubblicato su Obesity, rivista della Obesity Society, per indicare un nuovo approccio: usare un linguaggio coerente con le intenzioni quando si parla di obesità e delle persone che ne sono colpite. 🔗 Leggi su Tpi.it
