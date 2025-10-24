Dalle sentenze shock alla lezione europea sulla violenza di genere: il caso di Macerata e il ritorno del “pregiudizio morale”. La recente sentenza della Corte d’Appello di Ancona, che ha ribaltato l’assoluzione emessa in primo grado dal tribunale di Macerata in un caso di violenza sessuale, ha riportato al centro del dibattito pubblico un tema drammaticamente persistente: il peso degli stereotipi di genere nei tribunali italiani. Nel primo processo, la motivazione dell’assoluzione aveva destato sdegno: si sosteneva che la vittima “non fosse vergine” e quindi “consapevole di ciò a cui andava incontro”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Il peso degli stereotipi nella giustizia italiana