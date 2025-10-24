Il pentito di mafia Scarface accusa Fabrizio Corona | Si rivolse al clan Mazzei per un recupero di 70mila euro

Si è aperto un nuovo capitolo nell’indagine “Hydra”, il maxi procedimento della Direzione distrettuale antimafia di Milano che indaga sulla presunta alleanza tra Cosa nostra, ’ndrangheta e camorra in Lombardia. A farlo emergere è  William Alfonso Cerbo, 39 anni, detto “Scarface”, un ex imprenditore catanese ora collaboratore di giustizia. Davanti ai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, Cerbo ha raccontato il suo ruolo di  “collettore economico” del clan Mazzei di Catania. Ha poi fatto i nomi di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui  Fabrizio Corona  e  Lele Mora. L’ex fotografo dei vip avrebbe intrattenuto rapporti con il componente del clan, facendosi anche aiutare in un’operazione di recupero crediti. 🔗 Leggi su Open.online

