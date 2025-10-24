Il mosaico di Porta Adriana continua a catalizzare l’attenzione generale. E tutti vogliono la stessa cosa, cioè che rimanga lì per sempre. Il passaparola continua, sia mediatico che fisico e aumenta il numero di persone che si inserisce nel dibattito sul futuro dell’opera ideata e realizzata da Nicola Montalbini insieme alla Cooperativa mosaicisti Ravenna di Marco Santi per la Biennale del mosaico contemporaneo. Anche l’Amministrazione è favorevole a trasformare l’opera in un progetto definitivo. "Fin dall’inizio – sottolinea l’assessore alla cultura Fabio Sbaraglia – il pavimento è stato un progetto in cui l’Amministrazione ha creduto e che ha sostenuto, è stato realizzato infatti anche grazie ad un contributo dell’assessorato ed è stato inserito tra gli eventi principali di questa biennale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il pavimento di mosaico: "Deve rimanere dov’è". D’accordo anche il Comune