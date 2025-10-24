Il parroco fa regali per 800.000 euro alla perpetua nuove rivelazioni dei fedeli | esorcismi aiuti sospetti a un poliziotto e denaro condiviso con un agente funebre

Torinotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiedi, incassa, sposta il denaro e subito dopo prova a ottenerne altro. A sentire i fedeli della parrocchia Madonna di Fatima di Pinerolo, sembra che fosse questo il metodo con cui don Paolo Bianciotto, oggi 82enne, ha gestito per anni le finanze proprie e della chiesa che ha guidato fino al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

