Il Parlamento portoghese approva il divieto di burqa nei luoghi pubblici

Il Parlamento portoghese ha approvato il disegno di legge che prevede il divieto di coprire in pubblico il volto per motivi religiosi o di sesso. Divieto di burqa e niqab. La misura, proposta da partito Chega, proibirà di fatto di indossare due capi di abbigliamento della tradizione islamica quali il burqa e il niqab in aree pubbliche, a eccezione dei luoghi diplomatici o di culto, degli aerei, o se vi sono ragioni artistiche, professionali, climatiche o di altro genere previste dalla legge. I trasgressori dovranno pagare una multa dai 200 ai 4mila euro. La norma andrà a punire anche coloro che costringono con violenza o minacce altre persone a indossare veli che nascondono il viso. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Il Parlamento portoghese approva il divieto di burqa nei luoghi pubblici

