L’Unione Europea ha adottato, nella giornata di ieri, il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia, come annunciato dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di intensificare la pressione sull’economia di guerra russa. Le nuove misure – che si uniscono alle sanzioni appena inflitte dall’amministrazione Trump a Rosneft e Lukoil – colpiscono settori strategici come energia, finanza, industria militare e zone economiche speciali, mirando a limitare le capacità economiche e operative di Mosca nella sua guerra di aggressione. Tra i provvedimenti più significativi, spicca il divieto totale sulle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) russo, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 per i contratti a lungo termine e entro sei mesi per quelli a breve termine. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il paradosso Ue: nuove sanzioni alla Russia ma sette Stati aumentano le importazioni di energia