La settimana che sta per arrivare mette Odile in una posizione scomoda: tra lealtà e apparenze, tra la necessità di tenere la rotta della Galleria Milano Moda e le voci che corrono su Marcello e Rosa. Sullo sfondo, i fratelli Marchesi vedono i loro piani rallentare: il terreno si fa scivoloso e ogni gesto pesa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Il Paradiso delle Signore, Odile nelle mani di Ettore? Crisi in GMM e guerra di nervi