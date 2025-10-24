Il Paradiso delle Signore Odile nelle mani di Ettore? Crisi in GMM e guerra di nervi

La settimana che sta per arrivare mette Odile in una posizione scomoda: tra lealtà e apparenze, tra la necessità di tenere la rotta della Galleria Milano Moda e le voci che corrono su Marcello e Rosa. Sullo sfondo, i fratelli Marchesi vedono i loro piani rallentare: il terreno si fa scivoloso e ogni gesto pesa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

