Una trama imprevedibile travolgerà la contessa: l'abito da sposa distrutto e il ruolo decisivo di Greta nascondono un mistero che Umberto Guarnieri è pronto a svelare Di recente nelle puntate annunciate de Il Paradiso delle Signore la figura di Greta Marchesi assumerà un ruolo decisivo nella vita di Adelaide di Sant'Erasmo, ma non tutto è come appare. Le anticipazioni sulla decima stagione della soap di Rai?1 indicano che perfino Umberto Guarnieri comincerà a nutrire seri sospetti nei riguardi della giovane stilista, arrivando a investigare sul suo misterioso passato. L'abito di Adelaide distrutto: un colpo al cuore della contessa.

© Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Greta Salva Adelaide!