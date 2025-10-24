Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025 | Roberto scopre che Caterina è fidanzata con il suo ex Mario Oradei
© US Rai Un imprevisto sconvolgente attende Roberto Landi nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore. L’imprenditore scopre, infatti, nel peggiore dei modi che la venere Caterina Rinaldi è fidanzata con Mario Oradei, il suo storico e segreto ex. Una scoperta che manda in tilt il povero Landi. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1 e in streaming in diretta e replica on demand su RaiPlay. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2025. Lunedì 27 ottobre 2025: Marcello annulla il matrimonio con Adelaide e fa perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
