Il Paradiso delle Signore anticipa | 28 ottobre alle 15 | 45 su Rai 1
Martedì 28 ottobre cambia il ritmo del pomeriggio televisivo: Il Paradiso delle signore andrà in onda in anticipo. Un aggiustamento mirato, necessario per aprire la strada a una diretta informativa che racconta un appuntamento solenne nel cuore di Roma. Quindici minuti in meno d’attesa, nessuna rinuncia al racconto. Anticipo e diretta: cosa succede il 28 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
