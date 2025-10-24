Il Paradiso delle Signore anticipa | 28 ottobre alle 15 | 45 su Rai 1

Sbircialanotizia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 ottobre cambia il ritmo del pomeriggio televisivo: Il Paradiso delle signore andrà in onda in anticipo. Un aggiustamento mirato, necessario per aprire la strada a una diretta informativa che racconta un appuntamento solenne nel cuore di Roma. Quindici minuti in meno d’attesa, nessuna rinuncia al racconto. Anticipo e diretta: cosa succede il 28 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il paradiso delle signore anticipa 28 ottobre alle 15 45 su rai 1

© Sbircialanotizia.it - Il Paradiso delle Signore anticipa: 28 ottobre alle 15:45 su Rai 1

Argomenti simili trattati di recente

paradiso signore anticipa 28Il Paradiso delle signore, cambio di programmazione: il 28 ottobre va in onda prima - A causa di un'edizione speciale del TG1 prevista per le 16:30, la soap anticiperà la messa in onda di un quarto d'ora, iniziando alle 15:45 ... Scrive it.blastingnews.com

paradiso signore anticipa 28Il Paradiso delle signore, cambio programmazione 28 ottobre: la soap inizia prima su Rai 1 - L'appuntamento con la soap opera è confermato nella fascia del primo pomeriggio ma, a differenza delle ... Riporta it.blastingnews.com

paradiso signore anticipa 28Il Paradiso delle Signore, Marcello si dichiara a Rosa e sparisce nel nulla: la mossa (disperata) di Adelaide - Anticipazioni e colpi di scena delle puntate in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre. Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Paradiso Signore Anticipa 28