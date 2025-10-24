"Chiediamo l’ergastolo, la pena più severa che c’è". Con la voce rotta dall’emozione queste parole ha pronunciato ieri mattina Lodovico Massicci, il padre di Emanuela Massicci al termine dell’udienza preliminare al tribunale di Ascoli, conclusa col rinvio a giudizio dell’assassino di sua figlia, Massimo Malavolta, rimasto invece nel carcere di Marino del Tronto dove è detenuto. Il signor Massicci non ha voluto aggiungere altro; affiancato dalla moglie ha presenziato all’udienza in silenzio, al fianco del suo avvocato, Nazario Agostini. Ha ascoltato le parole della pubblica accusa, della difesa e del suo legale; appreso che il genero sarà processato per l’omicidio di Emanuela ha lasciato il tribunale chiedendo il massimo della pena per l’omicida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il papà di Emanuela si sfoga:: "Per lui chiediamo l’ergastolo"