Il padre gli ha lasciato un patrimonio ma lui non lo sa | si cerca l' erede a Padova

Feedpress.me | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbero essere anche a Padova le tracce del figlio, oggi 67enne, erede di Malcom, un uomo della Guiana morto durante il Covid, che lo ha avuto in giovinezza ma non l’ha mai riconosciuto. Un nuovo appello è stato lanciato nell’ultima puntata di «Chi l'ha visto?» di Raitre, dalla moglie, residente in Svezia, per ritrovare il bimbo nato a Trieste nel 1958 ma concepito a Londra durante una fugace. 🔗 Leggi su Feedpress.me

