Il nuovo volto degli uffici postali dei piccoli comuni aretini

Da circa due anni gli uffici postali dei piccoli comuni della provincia di Arezzo stanno cambiando volto. L'attuazione del progetto Polis, approvato con il DL 592021 e finanziato con risorse del piano complementare al PNRR per 800 milioni di euro e per oltre 400 milioni dell'Azienda, rappresenta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it