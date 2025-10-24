Il nuovo liceo Artistico Malpighi | Creatività scienza e filosofia

Arte, lingua inglese e il sapere scientifico-umanistico. Nasce il nuovo liceo Artistico Malpighi che sarà presentato martedì prossimo, alle 21, nella sede di via Sant’Isaia, e il 22 novembre nel corso dell’Open Day dedicato agli studenti di terza media. Il professor Marco Ferrari, preside dei Licei Malpighi, spiega come è nata l’idea del liceo Artistico: "Nasce dal Malpighi La.B, un’esperienza ormai decennale che ha messo in dialogo scuola, arte e professioni creative. Grazie alla collaborazione con Mario Cucinella Architects, Bonfiglioli Spa, Faac, Insidesign, Ducati Design Center e Technogym, con il coordinamento del professor Lorenzo Raggi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

