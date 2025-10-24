Il nuovo libro di M Night Shyamalan diventa il bestseller n 1 del New York Times prima dell’adattamento cinematografico

Il nuovo libro di M. Night Shyamalan, Remain, è appena diventato un grande successo tra i lettori, mentre si avvicina l’adattamento cinematografico. Scritto in collaborazione con l’autore Nicholas Sparks, il romanzo paranormale segue le vicende di un architetto in lutto che incontra una donna misteriosa dopo essersi trasferito a Cape Cod per lavoro. Con l’adattamento cinematografico con Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor in uscita il prossimo anno, la Warner Bros. ha ora ripubblicato il recente post della Random House che celebra un importante traguardo raggiunto da Remain. 🔗 Leggi su Cinefilos.it