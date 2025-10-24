Il nuovo Ibra gioca nello Strasburgo! Panichelli la rovesciata è uno spettacolo

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strasburgo si gode il suo fenomeno. Joaquin Panichelli lascia il segno anche in Conference League, l'attaccante argentino del club francese realizza un autentico capolavoro: una spettacolare rovesciata che sorprende la difesa del Jagiellonia e vale il gol del pareggio definitivo. Per il capocannoniere della Ligue 1 è la prima rete europea della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

