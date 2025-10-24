Il nuovo anno di attività di Arezzo Psicosintesi

Arezzo, 24 ottobre 2025 –   s i apre venerdì 31 ottobre alle 18,30 con un appuntamento presso Spazio Seme: la conferenza “ La promessa del Graal” tenuta dal filosofo, psicoterapeuta e scrittore Piero Ferrucci, figura di riferimento internazionale della psicosintesi. Nel corso dell’incontro il mito del Graal sarà esplorato come simbolo del compimento umano e della ricerca del senso profondo dell’esistenza. Allievo diretto di Roberto Assagioli, fondatore della psicosintesi, Ferrucci guiderà il pubblico in un viaggio simbolico e psicologico in cui il Graal non è un oggetto esterno, ma la realizzazione più autentica del sé, raggiungibile attraverso prove, consapevolezze e trasformazioni interiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

