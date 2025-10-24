Il Novi Sad diventa ‘Arkadia Arena’ | musica sport e area per i bambini

Modena, 24 ottobre 2024 – Il Novi Sad di nuovo teatro di una manifestazione per famiglie e giovani, partito oggi (venerdì 24 ottobre) Arkadia Arena l’evento ideato da Pietro Basile di Chill Studio e dal suo socio Alessandro Orlandini. Già a settembre Pietro e Alessandro avevano usato il parco per Arkadia Opening. Arkadia Arena è un evento per famiglie e per tutti, con 7 food truck e tante specialità che arrivano da tutta Italia. Dopo una serata musicale, lo sport è il tema predominante nelle giornate di sabato e domenica, tra le associazioni che parteciperanno Crossfit Accademiles, Pentathlon Asd, Arte Equilibra, Inmoto, Modena Baseball, Modena Hoops Basket, Ohana Yoga&More, Pallavolo Anderlini Asd Accademia con karate, crossfit, pugilato e tanti altri ancora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

