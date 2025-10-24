Il nostro cane è morto ed è stato cremato senza il nostro consenso Era con la dog sitter che ci ha inventato una storia falsa ora sappiamo la verità | lo sfogo di Eilyn e Ray Jimenez

Si chiamano Eilyn e Ray Jimenez e sono due volti noti del canale televisivo statunitense HGTV. La coppia, che vive a Miami ha condiviso sui suoi canale social una denuncia perché – secondo le loro parole – il loro cane è morto ed è stato cremato mentre si trovava con una dog sitter che avrebbe inventato una storia falsa. “Se pensate che il vostro animale sia al sicuro con una pet sitter, ripensateci. Il 29 agosto 2025, mentre eravamo via, la nostra Shih Tzu di 12 anni, Aria, è morta mentre era affidata a una dog sitter di Rover a Miami”. Il post è del 22 ottobre e Rover è una piattaforma online (e app) americana che mette in contatto proprietari di animali domestici con pet sitter, dog walker e pensioni casalinghe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

