Il Mostro la spiegazione del finale | chi è l’assassino?

Cinefilos.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mostro è la serie tv italiana Netflix che racconta una serie di raccapriccianti omicidi avvenuti in Italia, nella regione di Firenze, nell’arco di 17 anni. Il killer, soprannominato “Il mostro”, prende di mira giovani coppie in auto, terrorizzandole e uccidendole senza pietà. Man mano che il numero delle vittime aumenta, la polizia si impegna nella caccia a questo killer enigmatico e sfuggente. La serie ( la nostra recensione ) offre molteplici punti di vista dei personaggi direttamente o indirettamente coinvolti nelle indagini, esplorando il modo in cui il Mostro prendeva di mira le donne e le potenziali motivazioni dietro questi atti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

