Il Monza attende la Reggiana sulla strada del Palermo

Monza, 24 ottobre 2025 – Un trittico di partite, tra domani e domenica prossima, che al Monza serviranno per capire e svelare il proprio vero volto e rimanere nel frattempo a contatto con le prime posizioni. L’impegno infrasettimanale col Palermo è il big-match a cui la mente dei tifosi si proietta già. Ma prima, precisamente domani ore 15 all ’U-Power Stadium, bisogna concentrarsi sulla sfida alla Reggiana. E il tecnico biancorosso, Paolo Bianco, detta una linea chiara. Vietato dunque pensare ai rosanero e farsi prendere da facili entusiasmi dopo le ultime d ue vittorie consecutive che hanno rilanciato le ambizioni di classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

