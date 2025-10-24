Il Mondiale dei taglialegna a colpi di ascia e motosega
Non ci sarà da preoccuparsi, oggi e domani, se dalle parti dell'Allianz Cloud si dovessero vedere ragazzoni oversize brandire asce o motoseghe. Sono gli specialisti di Stihl Timbersport, radunati per quello che è stato semplificato come il Mondiale dei taglialegna. Un evento che ha già registrato il sold out per la giornata di domani, con 3mila tagliandi venduti, ma ancora spazi a disposizione per la giornata odierna. Si sfideranno nelle 6 specialità della disciplina: stock saw (motoseghe), single buck (seghe di due metri a mano singola), underhand chop e standing block chop (a colpi di ascia simulando abbattimento di alberi o porzioni di fusti), springboard (in equilibrio su una pedana) e hot saw (in meno di 6, taglio di precisione di tre dischi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
