Il Modena vola | Gliozzi e Tonoli ribaltano l' Empoli Sottil consolida la vetta in B

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inutile per i toscani il momentaneo vantaggio di Ceesay: il Modena rimane primo in classifica, a +5 sul Palermo domani impegnato a Catanzaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

