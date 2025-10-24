Il Modena vola | Gliozzi e Tonoli ribaltano l' Empoli Sottil consolida la vetta in B

Inutile per i toscani il momentaneo vantaggio di Ceesay: il Modena rimane primo in classifica, a +5 sul Palermo domani impegnato a Catanzaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Modena vola: Gliozzi e Tonoli ribaltano l'Empoli, Sottil consolida la vetta in B

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Morta #GraziaFraccon, in mille ai funerali a #Modena. Il ricordo di #TullioDePiscopo: «Hai trascorso tanti momenti belli con la nostra #SuperBand, vola in cielo con #Joe, #Rino e #PinoDaniele» - X Vai su X

L’Aceto Reale #Varvello vola ad Anuga 2025! Dal cuore di Torino e Modena al cuore del mondo: la tradizione dell'#Aceto Reale incontra l’innovazione nella più grande #fiera internazionale dedicata al food&beverage per assaggiare l'inconfondibile qualità de - facebook.com Vai su Facebook

Il Modena allunga in vetta: Gliozzi e Tonoli rimontano l’Empoli. Sottil resta imbattuto - I canarini ribaltano il vantaggio della formazione di Dionisi e si portano a +5 sul Palermo di Inzaghi ... Lo riporta tuttosport.com

Il Modena vola: Gliozzi e Tonoli ribaltano l'Empoli, Sottil consolida la vetta in B - Inutile per i toscani il momentaneo vantaggio di Ceesay: il Modena rimane primo in classifica, a +5 sul Palermo domani impegnato a Catanzaro ... Come scrive msn.com

Modena, allenamento sotto gli occhi di Rivetti: Tonoli mascherato e la prevendita "vola" - Nuovo allenamento a porte aperte per il Modena, reduce dalla trasferta di Palermo in cui i canarini hanno strappato un pareggio, ottimo alla vigilia, che però per l’andamento della gara sta st ... Secondo msn.com