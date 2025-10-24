Il Modena non molla mai che rimonta contro l’Empoli
Modena, 24 ottobre 2025 – Un nuovo supereroe mascherato si è preso la città nel cuore della notte da sogno di Modena. Non porta un mantello, ci si accontenta della maglietta gialla a maniche corte ma è quanto basta per acquisire poteri fuori dal comune. Il primato solitario dei canarini (e più in generale del progetto voluto quest’anno) è incarnato nello spirito Daniel Tonoli, hombre del partido ed esempio lampante di cosa stia significando l’impronta di Andrea Sottil. Ancora una volta, il Modena esce alla distanza e cresce a dismisura col passare dei minuti, in particolare dal secondo tempo in avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
