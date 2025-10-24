Il Mistero Velázquez recensione | alla scoperta del pittore più amato dagli altri pittori

Stéphane Sorlat esordisce alla regia con un documentario che si interroga sul perché un maestro della pittura come Velázquez sia meno noto rispetto ad altri colleghi. Prossimamente in sala. La voce del più grande attore francese contemporaneo, Vincent Lindon, calda e profonda, fa da guida nelle stanze del Museo del Prado di Madrid, dov'è conservata la maggior parte delle opere di Diego Velázquez, pittore spagnolo del Seicento, amatissimo da colleghi di ogni generazione. Per fare degli esempi concreti: Manet, pre-impressionista dell'Ottocento, lo ha definito "il pittore dei pittori", mentre il mai modesto Salvador Dalí disse: "Ci sono due geni nella storia della pittura: Velázquez e io!". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

