Il mio anno in mano all’Anonima Sarda

Laverita.info | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Vinci, rapito nel 1994, figlio del titolare di una catena di supermarket restò prigioniero 310 giorni: «I carcerieri erano miei conterranei e la sera uno mi parlava per un quarto d’ora. In catene avevo un incubo: mi liberavano per il weekend “però lunedì torni qua”». 🔗 Leggi su Laverita.info

