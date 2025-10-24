Il mio anno in mano all’Anonima Sarda

Giuseppe Vinci, rapito nel 1994, figlio del titolare di una catena di supermarket restò prigioniero 310 giorni: «I carcerieri erano miei conterranei e la sera uno mi parlava per un quarto d’ora. In catene avevo un incubo: mi liberavano per il weekend “però lunedì torni qua”». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Il mio anno in mano all’Anonima Sarda»

Contenuti che potrebbero interessarti

Tradizionalmente caratterizzato da poche operazioni all’anno, il mercato delle navi da crociera di seconda mano resta uno dei segmenti più ristretti del trasporto marittimo. Su una flotta mondiale di circa 450 unità oceaniche, le occasioni di compravendita son - facebook.com Vai su Facebook

IL MIO ANNO A OXFORD - Dall'omonimo romanzo d'esordio dell'attrice e scrittrice Julia Whelan, dal 1° agosto Netflix propone la commedia romantica Il mio anno a Oxford diretta dallo sceneggiatore e produttore Iain Morris ... Come scrive mymovies.it

“Il mio anno a Oxford” è una commedia romantica leggera leggera, ma con piccolo cuore drammatico - Ispirato all’omonimo romanzo di Julia Whelan, la commedia romantica Il mio anno a Oxford disponibil su Netflix è un regalo per giovani sognatori e cattura il lato adolescenziale che si nasconde in ... Come scrive iodonna.it

Il mio anno a Oxford, recensione: una commedia che non strappa lacrime - Sofia Carson prova, senza riuscire, a replicare il successo di Purple Hearts, approfittando del fascino inglese. Secondo movieplayer.it