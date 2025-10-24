Il Milan stupisce dopo la rimonta del Pisa fanalino di coda nel pareggio per 2-2
2025-10-24 23:24:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’AC Milan è stato costretto a un frustrante pareggio per 2-2 contro il Pisa, ultimo in classifica, a San Siro, mentre la squadra di Massimiliano Allegri ha perso punti preziosi nella corsa al titolo di Serie A. I padroni di casa partono forte e passano in meritato vantaggio dopo soli sette minuti, quando Rafael Leao trova spazio al limite dell’area e indirizza un preciso rasoterra nell’angolo più lontano. Il Milan ha controllato gran parte del primo tempo, con Luka Modric e Youssouf Fofana a dettare il ritmo e Alexis Saelemaekers che rappresentava una minaccia costante dalla destra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il classe 2009 domina e stupisce in due categorie: ha la dieci sulle spalle, la fascia di capitano e guida la nuova era blues Tommaso Vecchiarelli #Giovanili #Milano #Regionali #Under17 #Under18 - facebook.com Vai su Facebook
Donadoni su Modric: "E' un valore aggiunto per il Milan. Ecco cosa mi stupisce di lui" - X Vai su X
Serie A: il Milan batte in rimonta la Fiorentina e vola in testa - 1 del Milan sulla Fiorentina il posticipo domenicale della settima giornata di Serie A. Si legge su torinogranata.it
Milan da solo in testa dopo due anni. Allegri: "Continuare così, ma il cammino è ancora lungo" - Il gol della vittoria su un rigore contestatissimo dai viola ... Segnala rainews.it
Milan, rimonta da vetta: battuta la Fiorentina 2-1! Pari Atalanta - Pari senza reti tra Atalanta e Lazio: Juric imbattuto, Sarri si accontenta ... Lo riporta msn.com