Il Milan schiva il ko | è 2-2 col Pisa pari agguantato in pieno recupero

Feedpress.me | 24 ott 2025

Passo falso del Milan, che non va oltre il 2-2 casalingo contro il Pisa. Ci vuole un jolly in pieno recupero di Athekame per evitare addirittura la sconfitta alla formazione guidata da Max Allegri, inizialmente avanti con Leao ma poi rimontata nella ripresa. Milan-Pisa 2-2 MILAN (3-5-2): Maignan 6; De Winter 5, Gabbia 6.5, Pavlovic 6.5; Saelemaekers 5.5, Fofana 6, Modric 6.5, Ricci 5.5, Bartesaghi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

