Il Milan non concretizza e fa infuriare Allegri Il Pisa rischia anche il colpo grosso

Sport.quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 ottobre 2025 – Al tifoso rossonero piacerà poco essere paragonato allo storico cugino, ma il Milan che manca l’allungo in classifica con il Pisa ricorda scene già viste a San Siro un anno fa. L’approccio azzeccato, lo sviluppo che pare lasciar intravedere una rapida risoluzione, la mancanza di lucidità nelle scelte che presto ridona ossigeno agli avversari. A Simone Inzaghi costò uno Scudetto, a Max Allegri per ora un forte mal di testa, ancora con una neopromossa, quello che aveva esorcizzato alla vigilia. La colpa del Milan si chiama leggerezza, il non aver letto la limitata tenuta delle sue stesse energie, non dimenticando assenze che escludono alternative nel cuore del centrocampo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

