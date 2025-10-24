Il Milan non concretizza e fa infuriare Allegri Il Pisa rischia anche il colpo grosso

Milano, 24 ottobre 2025 – Al tifoso rossonero piacerà poco essere paragonato allo storico cugino, ma il Milan che manca l’allungo in classifica con il Pisa ricorda scene già viste a San Siro un anno fa. L’approccio azzeccato, lo sviluppo che pare lasciar intravedere una rapida risoluzione, la mancanza di lucidità nelle scelte che presto ridona ossigeno agli avversari. A Simone Inzaghi costò uno Scudetto, a Max Allegri per ora un forte mal di testa, ancora con una neopromossa, quello che aveva esorcizzato alla vigilia. La colpa del Milan si chiama leggerezza, il non aver letto la limitata tenuta delle sue stesse energie, non dimenticando assenze che escludono alternative nel cuore del centrocampo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Milan non concretizza e fa infuriare Allegri. Il Pisa rischia anche il colpo grosso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Questi sono i cosiddetti “tifosi” della Juventus, che hanno occupato la Stazione Centrale di Milano improvvisando l’inno di Mameli accompagnato da braccia tese e saluti romani e uno striscione che recita: “Manifestare ci sta, ma non spaccare le nostre citt**. M - facebook.com Vai su Facebook

I tifosi della Juventus non dimenticano Allegri. Applausi per il pullman del Milan - X Vai su X

Milan, Leao fa infuriare ancora Allegri: ecco perché Gimenez merita di essere il "9" titolare - Il Diavolo si è mostrato allo Stadium in tutta la sua solidità difensiva concedendo alla Juventus una sola occasione nitida da gol ma alla ... Secondo calciomercato.com

Con Allegri il Milan fa sul serio: doppio Pulisic e Fofana, Udinese dominata - Dopo la Juve e in attesa dell’Inter, Udine era il banco di prova rossonero. Da gazzetta.it