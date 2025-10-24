Il Milan di Allegri soffre le neopromosse pareggia in casa 2-2 col Pisa di Gilardino | Napoli-Inter vale il primo posto

Ilnapolista.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfiorato il clamoroso a San Siro: al 92esimo il Milan di Allegri stava perdendo in casa contro il Pisa 1-2, peraltro in rimonta. Poi, al 93esimo un tiro di Athekame ha riportato i rossoneri in parità. Evitata così la seconda sconfitta stagionale per i rossoneri che ha perso in casa alla prima giornata contro la Cremonese. Nel finale, il Milan ha persino sfiorato il successo con un’azione personale di Saelemakers che ha sfiorato la rete decisiva. La sconfitta del Milan ha ripercussioni sulla classifica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il milan di allegri soffre le neopromosse pareggia in casa 2 2 col pisa di gilardino napoli inter vale il primo posto

© Ilnapolista.it - Il Milan di Allegri soffre le neopromosse, pareggia in casa 2-2 col Pisa di Gilardino: Napoli-Inter vale il primo posto

Leggi anche questi approfondimenti

milan allegri soffre neopromosseIl Giornale sul Milan: "Allegri boccia l'Australia e teme il 'tabù' neopromosse" - "Allegri boccia l'Australia e teme il 'tabù' neopromosse": titola così questa mattina Il Giornale che riporta le parole di ieri in conferenza stampa di Max ... Come scrive milannews.it

milan allegri soffre neopromosseAllegri boccia l'Australia e teme il "tabù" neopromosse - E sul Pisa: "Occhio, abbiamo già perso con la Cremonese" ... Scrive msn.com

milan allegri soffre neopromossePagina 2 | Allegri: "Milan in fuga? Stiamo calmi. Le polemiche dopo la Fiorentina cose che succedono" - Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Milan alla vigilia dell'anticipo di Serie A contro il Pisa di Alberto Gilardino ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Allegri Soffre Neopromosse