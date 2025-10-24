Il Milan di Allegri soffre le neopromosse pareggia in casa 2-2 col Pisa di Gilardino | Napoli-Inter vale il primo posto
Sfiorato il clamoroso a San Siro: al 92esimo il Milan di Allegri stava perdendo in casa contro il Pisa 1-2, peraltro in rimonta. Poi, al 93esimo un tiro di Athekame ha riportato i rossoneri in parità. Evitata così la seconda sconfitta stagionale per i rossoneri che ha perso in casa alla prima giornata contro la Cremonese. Nel finale, il Milan ha persino sfiorato il successo con un’azione personale di Saelemakers che ha sfiorato la rete decisiva. La sconfitta del Milan ha ripercussioni sulla classifica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
