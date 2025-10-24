Il migliore menu degustazione d’Italia lo cucina un ristorante dentro una rotonda sul mare

24 ott 2025

Dalla trippa di pesci misti al riso al brodetto cotto nel forno a legna. Con un menu di puro godimento il ristorante Da Lucio vince il premio Miglior degustazione dell'anno. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

