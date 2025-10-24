Il miele M?nuka sta per diventare il nuovo retinolo — e AUNU è il brand che lo sta rendendo sexy

Ok, skincare girlies e skinfluencer wannabe, prendete appunti: il vostro prossimo oggetto del desiderio profuma di miele. Ma non un miele qualunque — stiamo parlando del m?nuka, il golden nectar della Nuova Zelanda che TikTok sta già incoronando come il nuovo santo graal per la pelle sensibile. Dietro a questa rinascita glow-cosmologica c’è Jennifer Krouse, ex mente (e CFO) di Victoria Beckham Beauty, che ha appena lanciato AUNU, un brand minimal-chic che sembra uscito da una clinica di lusso a Tokyo e un concept store a Copenhagen allo stesso tempo. AUNU e il miele m?nuka: dalla boardroom al bagno di casa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il miele M?nuka sta per diventare il nuovo retinolo — e AUNU è il brand che lo sta rendendo sexy

News recenti che potrebbero piacerti

Un italiano sta per diventare il quarto uomo più ricco del mondo: ecco chi è - In Italia sono pochi a conoscerlo, ma è un nostro connazionale e sta per diventare il quarto uomo più ricco del mondo: stiamo parlando di Giancarlo Devasini, fondatore, presidente e principale ... Lo riporta ilgiornale.it