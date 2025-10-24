Il merito storico del Cav
Ilettori de il Giornale lo sanno già ma vale la pena ripetere e scandire la notizia: la Cassazione ha respinto l'ennesimo ricorso ed escluso in via definitiva ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e la mafia. Il tempo è galantuomo. Deo gratias! Ma i giornalisti e i politici soprattutto nei giorni in cui si va in piazza in difesa di stampa, libertà e democrazia che, naturalmente, in Italia non sono minimamente in pericolo che per tanti anni hanno letteralmente campato sui legami immaginari tra Cosa Nostra e Berlusconi hanno fatto finta di non vedere, non sapere, non sentire. Anche in Forza Italia ha ragione Dell'Utri vi è stata una reazione quasi distratta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il merito storico del Cav - Questo è stato il vero merito di Silvio Berlusconi e lui ne era consapevole fin da quando si oppose alla "gioiosa macchina da guerra" di Achille Occhetto e del comunismo giustizialista.
